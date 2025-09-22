É Donald Trump que deveria estar sendo sancionado pela lei Magnitsky por seus ataques aos direitos humanos e à democracia nos Estados Unidos e o suporte ao governo que promove uma limpeza étnica em Gaza. Ao invés disso, o presidente vem usando o instrumento adotado contra ditadores para atacar seus desafetos. Como o ministro Alexandre de Moraes (relator no STF do processo que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses por tentar um golpe de Estado) deu de ombros às sanções de Trump, o bilionário estendeu hoje as punições para a esposa do ministro, a advogada Viviane Barci de Morais, e ao instituto da família.