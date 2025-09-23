Temos que tomar muito cuidado com coisas que desejamos porque, mais cedo ou mais tarde, podem consegui-las. O deputado federal Eduardo Bolsonaro tanto pressionou o governo Donald Trump para mover sanções contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que, enfim, conseguiu. Marcou um golaço na visão dos seguidores mais radicais, que acreditam que veem Washington como capital do Brasil. Mas, com isso, ajuda a abrir a porta da cadeia para seu pai. Jair Bolsonaro tem pavor da ideia de passar anos na Penitenciária da Papuda ou mesmo na carceragem da Polícia Federal em Brasília. Seus advogados defendem que ele cumpra a pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada em sua residência por ter mais de 70 anos e saúde frágil devido à facada que levou em 2018.