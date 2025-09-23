Lula não precisou citar nomes para desenhar Donald Trump como um vilão na tribuna onde abriu o discurso de autoridades na Assembleia Geral da ONU. O presidente dos Estados Unidos pairou sobre o discurso do petista como um fantasma, um perigo real a ser combatido por outras nações.

Ele falou longamente sobre Trump, sem jamais mencioná-lo. "Soberania", "sanções arbitrárias", "intervenções", "falsos profetas e oligarcas". O presidente brasileiro pintou um quadro sombrio de uma desordem internacional, onde o multilateralismo é atacado por nações que se julgam autossuficientes e que promovem a violência e a intolerância.