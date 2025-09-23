Não, as declarações de Donald Trump sobre o rápido encontro que teve hoje com Lula nos bastidores da Assembleia Geral da ONU não significam uma mudança de opinião do presidente norte-americano. Ele ainda é um agressor. Porém, o pessoal que estende bandeira dos Estados Unidos para celebrar a data da independência do Brasil sentiu. Ah, sentiu. Eduardo Bolsonaro e seus assessores correram às redes sociais para ressignificar as declarações de Trump, que afirmou ter abraçado Lula, rolado uma química entre eles e que vão se encontrar. O deputado federal vendeu a ideia de que, dessa forma, ele vai forçar o petista a negociar a anistia a Bolsonaro.