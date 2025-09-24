O Senado Federal fez valer sua função de casa revisora e barrou a molecagem da Câmara dos Deputados, que havia aprovado (por inacreditáveis 353 votos a favor e 134 contra) uma mudança na Constituição a fim de blindar de processo e prisão parlamentares acusados de crimes. Foi obrigado a agir como adulto na sala. O fato de a Comissão de Constituição e Justiça ter apoiado, de forma unânime (por convicção ou medo), o relatório do senador Alessandro Vieira, representou uma surra política na Câmara. A proposta facilitava não apenas a vida de políticos que se tornam bandidos, mas também a de bandidos que se tornam políticos.