Os eleitores terão hoje rara oportunidade para checar se alguém merece seu voto ou o seu desprezo e esquecimento. Será analisada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal a PEC da Blindagem, aquela aberração que dificulta parlamentares serem processados ou presos por crimes que tenham cometido. A proposta facilita não apenas a vida de políticos que se tornem bandidos, mas também a de bandidos que se tornem políticos. Na Câmara dos Deputados, essa oportunidade já foi dada na semana passada, quando a matéria foi aprovada por 353 votos a favor e 134 contra. Com isso, o eleitorado obteve um bom guia para auxiliá-lo nas eleições do ano que vem. Quem conta que o tempo apaga tudo esquece que a imprensa existe também como memória coletiva do tempo presente. Seria leviano, portanto, se ignorarmos isso em 2026.