Vá até uma feira livre, um campo de futebol de várzea, uma igreja na periferia ou um boteco de esquina e pergunte qual deveria ser a prioridade do país. A menos que encontre um bolsonarista fanático, não irá ouvir que é a aprovação do projeto de lei da anistia ou da dosimetria de penas (no fundo, são a mesma coisa, mas um tem glitter e o outro não) para beneficiar quem tentou jogar as eleições no lixo e se manter no poder à força. Garantir mais dinheiro aos trabalhadores e pequenos empreendedores certamente estará na lista de desejos. O Congresso Nacional tem a oportunidade de fazer isso se priorizar a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês de forma casada com a cobrança de um imposto mínimo para quem recebe mais do que R$ 50 mil por mês.