Representações de dezenas de países, entre eles o Brasil, boicotaram hoje o pronunciamento do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que deve passar para a História como o Açougueiro de Gaza devido ao processo de limpeza étnico no território que vem sendo encabeçado por ele.

Gesto importante para demonstrar a insatisfação do mundo civilizado com as 65,5 mil mortes, os 167,4 mil feridos, a fome que transforma crianças em mortos-vivos, a falta de água limpa que faz o cólera ser endêmico e a transformação da Faixa de Gaza em um campo de escombros.