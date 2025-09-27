O Supremo Tribunal Federal, que teve papel fundamental na vitória da defesa da democracia, vai tomar em breve uma decisão que pode representar uma derrota dos direitos dos trabalhadores. O julgamento do Tema 1389, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, promete mais do que um simples ajuste de jurisprudência: abre caminho para uma reengenharia silenciosa da proteção social construída em décadas de lutas e garantias constitucionais. Você nunca tinha ouvido falar? Faz sentido, uma vez que o assunto tem muitos poréns e entretantos. Mas também há muita gente torcendo para que o debate não chegue naqueles que serão diretamente afetados por ele.