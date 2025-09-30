Esta história não é sobre trabalho escravo. Colegas jornalistas me alertaram que contas da extrema direita nas redes espalhavam que eu, que cubro há décadas esse tema, estava me omitindo jornalisticamente diante de um fato grave: o ministro do Trabalho suspendeu a entrada da JBS na "lista suja" do trabalho escravo. E que meu silêncio teria sido bem pago. "Sakamoto vendido para o governo", gritaram. Mas, aí, tem um problema: eu fui o primeiro a revelar essa história na imprensa através de uma longa reportagem no UOL mais de uma semana antes desse pessoal me acusar de fazer vistas grossas. Outra matérias, dentro e fora do país, vieram depois da minha, muitas vezes usando as informações que nela constavam.