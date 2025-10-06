O governo Lula aprendeu a não ser afoito e marcou um gol com a reunião por videoconferência entre Lula e Donald Trump realizada hoje. Não avisou antecipadamente que ela ocorreria, o que daria chance para traidores da pátria tentarem miar a conversa, a exemplo do que aconteceu com a (quase) reunião entre o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o secretário do Tesouro Scott Bessent. É cedo para dizer se a partida vai terminar com um placar que seja bom para os dois países. Não porque será o secretário de Estado Marco Rubio a conduzir as negociações, mas exatamente porque a palavra final vai ser do imprevisível presidente norte-americano — que pode fazer o louco, levar a bola embora e dizer que o Brasil agride os EUA.