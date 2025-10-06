O MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) divulgou hoje a nova atualização da chamada "lista suja" do trabalho escravo. O cadastro é marcado pela ausência da JBS Aves, responsabilizada em abril deste ano por trabalho escravo após o resgate de dez trabalhadores submetidos a condições degradantes na coleta de frango em uma granja em Arvorezinha (RS). Uma polêmica decisão pessoal do ministro Luiz Marinho suspendeu a entrada da companhia do cadastro, levando auditores fiscais do trabalho que atuam na coordenação do combate a esse crime a entregarem os cargos. A ação do governo em prol da gigante de carnes foi revelada pelo UOL no dia 18 de setembro.