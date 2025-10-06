O senso comum, amplificado pelas caixas de ressonância das redes sociais e pelo calor do debate político, tem nos convencido de que o Brasil está irremediavelmente polarizado, cindido em duas metades viscerais: petistas de um lado, bolsonaristas de outro. Essa dicotomia, na visão de muitos, seria suficiente para explicar não apenas a disputa eleitoral, mas a opinião da maioria dos brasileiros sobre todos os grandes temas políticos. Bem, essa é a versão que gera manchetes e engajamento. Mas ela é, como toda simplificação, enganosa, segundo uma ampla pesquisa, realizada pela ONG More in Common em parceria com a Quaest, coordenada por Pablo Ortellado, professor de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo.