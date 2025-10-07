Após o Ministério da Saúde ter confirmado duas mortes em São Paulo por ingestão de bebidas contaminadas por metanol, o governador Tarcísio de Freitas resolveu usar o deboche como política pública. Em coletiva à imprensa ontem, afirmou: "No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola, eu vou me preocupar. Ainda bem que ainda não chegaram nesse ponto". Se duas crianças tivessem sido mortas e várias outras ficassem feridas em uma escola por um atirador, o governador também diria: "No dia em que eu tiver filhos, eu vou me preocupar"?