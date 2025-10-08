O naco do eleitorado que não tem posicionamento político definido, ou seja, não é lulista, da esquerda não-lulista, bolsonarista ou da direita não-bolsonarista, é o grande responsável pela melhora na aprovação do governo Lula, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje. Em cinco meses, a diferença entre a desaprovação e a aprovação nesse grupo caiu de 28 pontos (em maio, era 61% a 33%) para apenas dois (em outubro, 48% a 46%). Entre os demais grupos, à esquerda e à direita, a variação foi pequena de maio até aqui, mostrando a importância dos não-alinhados. Na população em geral, a aprovação de Lula foi de 40%, em maio, para 48% agora, enquanto a desaprovação caiu de 57% para 49%. Ou seja, empate técnico no jogo, dada a margem de erro de dois pontos.