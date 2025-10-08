Ninguém esperava algo impávido e colossal após os grandes protestos contrários à PEC da Blindagem e ao PL da Anistia, mas o tamanho diminuto do ato bolsonarista em Brasília, nesta terça (7), surpreendeu. Quem foi com a esperança de que a multidão pudesse pressionar o Congresso Nacional, broxou. O cortejo de extrema direita que atravessou a Esplanada dos Ministérios, nesta terça (7), era menor que muitos bloquinhos de Carnaval. E com uma fantasia menos engraçada: a impunidade a Jair Bolsonaro, seus comparsas e buchas de canhão por tentarem um golpe de Estado. Mas ele também atacou o ministro Alexandre de Moraes, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente Lula.