Após dois anos de limpeza étnica em Gaza, o acordo de paz entre o governo de Benjamin Netanyahu e o Hamas traz uma esperança tanto à população que está sendo dizimada no território palestino, através de bombas, de fome e de doenças, como também às famílias dos reféns sequestrados após o ataque terrorista de 7 de outubro de 2023. Isso não significa que o presidente Donald Trump, um dos principais articuladores do acordo, possa, nem de longe, ser tratado como herói. Ou mereça receber um Nobel da Paz — o que mostraria, aliás, que o comitê de Oslo virou um show ruim de stand up.