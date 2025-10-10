A decisão do comitê de Oslo de conceder o Prêmio Nobel da Paz à opositora venezuelana María Corina Machado é vista como uma escolha política e controversa por Pablo Uchôa, pesquisador e professor do Institute of the Americas da University College em Londres. Para ele, que se debruça há décadas sobre o país, a premiação ignora o passado antidemocrático da líder e pode até servir como um atalho para a influência de Donald Trump sobre a América Latina. Uchôa avalia que, ao destacar uma figura individual, o Nobel perdeu a chance de reconhecer a luta coletiva pela democracia na Venezuela e, pior, pode, contraditoriamente, acabar legitimando uma escalada militar dos EUA contra o país, algo que Corina Machado chegou a defender. O governo Donald Trump enviou navios de guerra ao Sul do Caribe, frente à costa venezuelana, com o argumento de combate o narcotráfico.