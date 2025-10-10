A história é surreal: criminosos que adulteraram bebidas alcoólicas que mataram e internaram brasileiros nas últimas semanas teriam usado etanol batizado ilegalmente com metanol em um posto de combustível. Como esse tipo de prática é comum em estabelecimentos controlados pelo PCC para lavar dinheiro, é possível que a facção tenha, sem saber, matado gente por tabela. A Polícia Civil de São Paulo fechou hoje uma fábrica clandestina suspeita de produzir bebidas alcoólicas adulteradas com metanol em São Bernardo do Campo (SP). O que chamou a atenção é que os criminosos compraram etanol de um posto para adulterar as bebidas sem saber que o combustível já estaria adulterado com metanol.