Apenas 7% dos eleitores que não são petistas ou bolsonaristas, de esquerda nem de direita, afirmam que estão prestando atenção na eleição de 2026 e já conhecer bem os candidatos. Outros 9% desse grupo dizem que vão tratar de fazer isso ainda este ano. Os dados da pesquisa Genial/Quaest apontam que o grupo decisivo para definir o próximo presidente da República ainda não entrou na discussão eleitoral. Somando os que atestam já conhecer os candidatos e os que vão se inteirar ainda em 2025, o total é de 16%. Muito distante da somatória dos que se dizem lulistas (39%), bolsonaristas (39%), da esquerda não lulista (32%) e da direita não bolsonarista (37%). Ou seja, o grupo dos não-alinhados vai deixar a eleição para o ano que vem.