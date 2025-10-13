O diplomata brasileiro Renato Godinho, ministro da carreira diplomática do Itamaraty e assessor internacional do Ministério do Desenvolvimento Social, foi aprovado hoje como diretor executivo da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa internacional de cooperação contra a fome e a pobreza criada quando o G20 estava sob a presidência do Brasil. O nome foi validado pelo conselho da Aliança em Roma. Lula está na capital italiana para participar da abertura do Foro Mundial da Alimentação, organizado pela FAO, a agência da ONU para alimentação e agricultura, que celebra 80 anos e também está sediada em Roma. No encontro com o papa Leão 14 no Vaticano, nesta segunda (13), o presidente brasileiro pediu apoio para o combate à fome.