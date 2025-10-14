A Polícia Civil de São Paulo realiza hoje a Operação Poison Source (Fonte do Veneno) para atacar a cadeia produtiva das bebidas falsificadas. Enquanto isso, o governo Tarcísio de Freitas continua fazendo um contorcionismo verbal para manter o PCC de fora dessa cadeia produtiva, apesar de a facção ser uma das fontes do veneno, ou seja, do metanol que matou, cegou e hospitalizou.

A ação de hoje, realizada em oito municípios, visa a apreender produtos, maquinários e insumos usados na produção de bebidas falsificadas. A polícia está fazendo sua parte, mas a política está fazendo a egípcia.