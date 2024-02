Esta é a versão online da newsletter Pra Começar a Semana. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Este é um benefício exclusivo da sua assinatura UOL. O Brasil será representado pelo ministro Fernando Haddad e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. No Pavilhão da Bienal, no parque Ibirapuera, os debates vão reunir ministros e chefes de bancos centrais das 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana.