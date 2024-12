Este texto é parte da newsletter Pra Começar a Semana enviada para assinantes. Quer receber antes e diretamente no seu email? Inscreva-se. A grande expectativa da semana que antecede o Natal é sobre a votação do pacote de gastos apresentado pelo governo antes do início do recesso parlamentar, previsto para a segunda-feira da próxima semana, dia 23.