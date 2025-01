Este texto é parte da newsletter Pra Começar a Semana enviada para assinantes. Quer receber antes e diretamente no seu email? Inscreva-se. A primeira semana útil do ano começa hoje com a expectativa da entrega do Globo de Ouro, nos Estados Unidos. A cerimônia, com início às 22h (horário de Brasília), pode dar ao Brasil uma premiação inédita. Fernanda Torres concorre ao prêmio de melhor atriz por sua atuação no filme 'Ainda estou aqui', de Walter Salles.