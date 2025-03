PGR analisa defesa de acusados de golpe, e Bolsonaro pede anistia no Rio Alexandre de Moraes (STF) enviou ontem à Procuradoria-Geral da República as manifestações de defesa dos denunciados no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. A PGR vai avaliar os documentos nesta semana e terá cinco dias para se manifestar sobre os argumentos. Enquanto isso, Jair Bolsonaro convocou um ato para o próximo domingo, no Rio de Janeiro, para pedir anistia para os acusados. Depois disso, pretende organizar mais um protesto em São Paulo, na avenida Paulista, no dia 6 de abril. Veja o texto completo de Pra começar a semana