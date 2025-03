A economia irá pautar a semana que começa hoje. Nesta segunda se inicia o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2025, e ele terá três dias a menos do que nos anos anteriores. O contribuinte já pode baixar o programa da Receita Federal e terá até 30 de maio para entregar a declaração. Pelas novas regras, este ano, idosos com mais de 80 anos vão ter prioridade na restituição. Na terça-feira, o governo deve enviar ao Congresso Nacional o projeto de reforma do IR que, se aprovado, estará em vigor a partir de 2026. Entre os principais pontos da reforma está a isenção para contribuintes que tenham renda até R$ 5 mil mensais e a proposição de imposto mínimo sobre contribuintes com renda muito alta.