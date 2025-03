As atenções estarão voltadas para Brasília nesta semana porque a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal julga, a partir de terça, se aceita a denúncia contra Jair Bolsonaro e mais sete pessoas por tentativa de golpe de Estado. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin irão participar do julgamento da denúncia, apesar de a defesa de Bolsonaro ter pedido o afastamento deles. Também nesta semana, o plenário virtual do Supremo conclui o julgamento da ação em que a deputada federal Carla Zambelli é ré por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O relator do caso, ministro Gilmar Mendes, defendeu que ela seja condenada a 5 anos e 3 meses de prisão. Três ministros já votaram pela condenação, e o prazo para a conclusão da votação acaba na sexta-feira.