A semana começa ainda sob o impacto do anúncio de tarifas por Trump na quarta-feira. As expectativas estão voltadas para eventuais anúncios de retaliação por outros países e para o comportamento do mercado financeiro e do preço das commodities. Por ora, a China foi o único país a anunciar novas taxas em resposta à tarifação americana, mas Taiwan e a Indonésia já disseram que não irão retaliar. Segundo o governo americano, mais de 50 países já procuraram os EUA para negociar.