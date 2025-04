Em mais uma semana curta por conta do feriado do Dia do Trabalho, o destaque fica com a reunião de chanceleres dos países do Brics sob a presidência brasileira, que ocorre na segunda e na terça no Rio de Janeiro.

O encontro vai reunir os ministros das Relações Exteriores dos países-membros e a expectativa é que as discussões girem em torno da política tarifária unilateral de Donald Trump, que tem atingido principalmente a China, o principal país do grupo. Em coletiva de imprensa realizada ontem, o representante diplomático do Brasil no Brics, embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, destacou a posição crítica do grupo a medidas unilaterais como as que vem tomando o presidente dos Estados Unidos.