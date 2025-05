Cardeais de todo o mundo se reúnem na quarta-feira, a partir das 11h30 (no horário de Brasília) no Vaticano, para definir quem será o próximo líder da Igreja Católica. A expectativa de especialistas é de que a escolha seja feita em até três dias. O conclave pode ter várias votações e só termina quando um candidato tiver a maioria de dois terços dos votos dos cardeais. No Brasil, a expectativa é pela divulgação de índices econômicos em uma semana em que o Comitê de Política Monetária do Banco Central define o novo patamar da taxa de juros, na quarta-feira, e o IBGE divulga a inflação do mês de abril, na sexta. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, disse na semana passada que será necessário um novo aumento dos juros, mas deve ser menor do que o último, que foi de um ponto percentual.