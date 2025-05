A CPI das Bets no Senado convocou para esta semana o depoimento de influencers. Na terça-feira, a comissão que investiga a atuação ilegal de casas da apostas online recebe Virgínia Fonseca para apurar como ela e outros influenciadores estariam incentivando participação em jogos de azar por meio de promoções em suas redes sociais. Na quinta-feira, a CPI recebe Rico Melquíades, um dos alvos da Operação Game Over 2, da Polícia Civil de Alagoas. Ainda no Senado, parlamentares da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Defesa do Consumidor insistem na tentativa de ouvir o novo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz Maciel, sobre descontos não autorizados na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. Já há dois requerimentos para convite do ministro.