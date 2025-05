A semana em Brasília será agitada pelos primeiros depoimentos de testemunhas do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula em 2022. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou ontem pedidos feitos pelas defesas de Jair Bolsonaro e do general Augusto Heleno para adiar os depoimentos, que alegaram que a defesa não teve tempo para analisar o material liberado pela Polícia Federal na quarta-feira. Moraes afirmou que os documentos não foram usados como prova. As oitivas começam pelas testemunhas de acusação. Na segunda-feira serão ouvidos os indicados pela Procuradoria-Geral da República. No dia 22 serão ouvidas pessoas indicadas por Mauro Cid e, por fim, a partir do dia 23, começam a ser escutadas as testemunhas de defesa dos réus. Estão previstos os depoimentos de 82 testemunhas, que devem ser ouvidas até 2 de junho.