O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma nesta semana o julgamento que discute a possibilidade de as plataformas digitais serem responsabilizadas por conteúdos publicados por usuários. A análise está suspensa desde dezembro do ano passado porque o ministro André Mendonça pediu vista dos autos. A iniciativa ocorre na semana seguinte aos EUA ameaçarem suspender a concessão de vistos a autoridades estrangeiras envolvidas no que o governo Trump chama de "censura" a empresas americanas, redes sociais incluídas. Na quinta-feira, está previsto o depoimento de Jair Bolsonaro no inquérito sobre a atuação do seu filho Eduardo por atuação nos Estados Unidos contra ministros do Supremo. A PGR pediu para o ex-presidente ser ouvido porque ele tem dito em entrevistas que estaria bancando a estadia do filho no exterior e, para o procurador-geral, o ex-presidente seria o principal beneficiado pelas ações de Eduardo.