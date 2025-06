A semana começa com o interrogatório do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, na ação que investiga a tentativa de golpe de Estado após a eleição de Lula, em 2022. A Primeira Turma do STF começa a ouvir os réus da ação e o primeiro é Cid, porque ele foi delator. No decorrer da semana também serão interrogados - por ordem alfabética - Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Netto. Todos eles são do chamado "núcleo crucial" da trama.