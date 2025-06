O mundo inicia a semana de olho na escalada da violência no Oriente Médio, depois que Israel bombardeou o território iraniano e assassinou cientistas e autoridades militares do país. O Irã revidou, e a ofensiva já entrou no seu quarto dia. Até a manhã deste domingo, o confronto já tinha matado 14 pessoas em Israel e 80 no Irã. A escalada do conflito também fez com que a ONU adiasse por tempo indeterminado a conferência, convocada por Arábia Saudita e França, para discutir a criação de um Estado Palestino.