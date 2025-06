A semana começa com o mundo em tensão depois que os Estados Unidos bombardearam o Irã, no sábado, e entraram na guerra de Israel contra o país. O Irã voltou a atacar Israel hoje com o lançamento de 20 mísseis. Ontem, o país solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança (CS) da ONU e afirmou que a ofensiva dos EUA é uma "violação manifesta e flagrante do direito internacional". O CS anunciou uma reunião de urgência para hoje.