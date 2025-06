O Rio de Janeiro recebe nos dias 6 e 7 de julho a reunião de cúpula do Brics, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e, mais recentemente, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Os presidentes da Rússia e da China, no entanto, não estarão presentes. Vladimir Putin participará por videoconferência e Xi Jinping vai enviar um representante. A expectativa é que a crise no Oriente Médio - principalmente depois que os Estados Unidos atacaram o Irã - permeie as discussões.