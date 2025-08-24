O presidente Lula convocou para a próxima terça-feira a segunda reunião ministerial do ano com seu governo e a expectativa é de que o tema central seja como o país está reagindo às tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Além disso, o presidente quer melhorar a articulação política e discutir ruídos na política interna, como conflitos com a presidência do União Brasil, partido que integra a base governista. No Congresso Nacional, três temas de interesse do governo estarão em pauta. Na terça, a CPMI que vai investigar os desvios ilegais em benefícios do INSS deve votar requerimentos solicitando servidores da CGU, da PF e do próprio INSS para auxiliar nas investigações e, na quinta, vota o plano de trabalho. A oposição ocupou os dois principais cargos da comissão.