As atenções da semana estarão voltadas para Brasília com o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus do chamado núcleo crucial da trama golpista. Todos são acusados de tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula, eleito em 2022. Serão realizadas três sessões nesta semana, duas na terça-feira e uma na manhã de quarta. O julgamento começa com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, e depois se manifestam o procurador-geral da República e os advogados dos réus. O julgamento atrai a atenção do mundo todo. Na semana passada, a revista britânica The Economist publicou uma matéria de capa sobre o processo contra Jair Bolsonaro, indicando que o Brasil dá uma "lição aos EUA de maturidade democrática". O governo americano, por sua vez, acompanhará o julgamento de perto e se prepara para reagir com mais sanções "em tempo real" contra o Brasil, segundo a colunista do UOL Mariana Sanches.