O Supremo Tribunal Federal retoma na terça-feira o julgamento do núcleo principal da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, e define até sexta se os réus são culpados ou inocentes. Jair Bolsonaro e outros sete são acusados de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Para serem condenados, precisam receber o voto de três ministros da Primeira Turma do STF. Na sessão de terça, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, deve proferir o seu voto. Na quarta e na quinta os demais ministros irão votar, analisando cada um dos oito réus, declarando-os culpados ou inocentes. Se culpados, serão definidos por quais crimes. A definição das eventuais penas está prevista para sair só na sexta-feira.