Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus na trama golpista, a oposição se articula nesta semana em Brasília para aumentar a pressão sobre o Congresso Nacional para que seja colocado em discussão e votação o projeto que dá anistia aos condenados. Ao mesmo tempo, líderes partidários também se movimentam para pressionar o ex-presidente a indicar um sucessor político que possa disputar a eleição pela direita em 2026. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apontado como o mais provável candidato, deve voltar a Brasília já na segunda-feira para fazer novas articulações.