O presidente Lula viaja hoje para Nova York para participar da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. É a primeira visita dele aos Estados Unidos após o Brasil sofrer sanções econômicas do governo de Donald Trump.

Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar na abertura do Debate Geral e a expectativa é em torno do teor do discurso e Lula, que deve repercutir as pressões que o Brasil vem sofrendo por conta do julgamento dos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.