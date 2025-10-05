A semana começa com o governo e o Congresso em movimento simultâneo: enquanto o Planalto tenta destravar medidas econômicas e consolidar programas sociais, o STF volta a julgar a Ferrogrão, um projeto bilionário do agronegócio que opõe interesses ambientais e logísticos.

O tribunal também discute a aplicação do Estatuto do Idoso a contratos antigos de planos de saúde. No Legislativo, as MPs 1.303 e 1.309, que mexem com crédito e orçamento, voltam à pauta, junto de debates sobre a regulamentação de trabalhadores por aplicativo.