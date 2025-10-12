A semana será marcada pelas articulações do governo federal em busca de uma alternativa para compensar a derrubada do projeto que previa o aumento de impostos em substituição ao texto que previa o aumento do IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelou a viagem que faria aos Estados Unidos para participar da reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial e cumprirá agendas em Brasília. O presidente Lula começa a semana em Roma, na Itália, onde participa da abertura do Fórum Mundial da Alimentação, mas retorna amanhã mesmo a Brasília e deve se reunir com a equipe econômica na quarta para discutir as alternativas que garantam o aumento da arrecadação.