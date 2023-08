Os tais "fundos exclusivos" são a cloaca do ornitorrinco da desigualdade Estou pensando um fundar a Associação de Proteção aos Super-Ricos Desassistidos. Ou isso, ou um uma ONG para proteger os ornitorrincos e as équidnas da Austrália. Mamíferos com bico. E que botam ovos. Não é todo dia. O nome "super-ricos" tem lá a sua graça porque é, obviamente, um conceito relativo. Para ter dinheiro nos tais "fundos exclusivos", é preciso ter lá depositados R$ 10 milhões no mínimo. Vá lá. A categoria concentra alguma injustiça interna, não é mesmo? Um sujeito ou família que detém esse valor não passa de um superpobre perto de quem dispõe de R$ 1 bilhão, R$ 2 bilhões, muito mais... Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo