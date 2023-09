A questão é sempre saber que causa vale um sacrifício, um jejum, uma peregrinação, um desgaste, um tostão furado que seja. A sabedoria popular diz que não se acende vela para mau defunto. Vladimir Putin, como se sabe, está vivo. Muitos de seus adversários não têm essa sorte. Boa parte desenvolveu uma estranha compulsão por se atirar de edifícios. Mas é um defunto da moral da história. A menos que o mundo dê um cavalo de pau que não está no script. Nesta segunda, Lula ajustou a sua fala sobre a competência para prender o líder russo, contra quem há um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), caso este desembarcasse no Brasil para a reunião do G20 no ano que vem. Seria, claro!, do Judiciário. Corrigiu, portanto, fala anterior, em que descartou a prisão. Ocorre que o presidente brasileiro falou um pouco mais:

"Eu, inclusive, quero estudar muito essa questão deste Tribunal Penal porque os Estados Unidos não são signatários dele; a Rússia não é signatária dele; então eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceitam. Por que nós somos inferiores e temos aceitar uma coisa... Agora quem toma a decisão é a Justiça. O Brasil tem um Poder Judiciário que funciona. E funciona perfeitamente bem. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa num momento em que tiver de acontecer. Mas, de qualquer forma, é a Justiça que dá uma decisão. Se o Putin decidir ir ao Brasil, quem toma a decisão se vai prendê-lo ou não é a Justiça. Não é nem o governo nem o Congresso Nacional. Eu espero que tenha acabado a guerra e que o tribunal tenha refeito a sua posição para que a gente possa voltar à normalidade."