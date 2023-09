A extrema-direita ainda não desistiu da necropolítica. Continua a articular o seu discurso explorando a boa-fé dos vivos e a terra dos mortos. E tem de responder por suas escolhas. Já chego lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a liberação de um pacote de recursos federais para o Rio Grande do Sul que soma R$ 2,341 bilhões. Por extenso: dois bilhões, trezentos e quarenta e um milhões de reais, que está assim dividido:

- repasse de R$ 741 milhões, com verbas oriundas de vários ministérios;

- liberação antecipada de R$ 600 milhões do Fundo de Garantia para atender a 354 mil trabalhadores;

- uma linha de crédito de R$ 1 bilhão do BNDES, sem juros, para empresas atingidas pela catástrofe.