Está nas mãos, ou nos votos, do Supremo Tribunal Federal a manutenção da disciplina democrática, com todas as suas óbvias imperfeições, ou o convite ao vale-tudo. O que se deu no dia 8 de janeiro no Brasil foi de tal sorte grave que o julgamento em curso e os que ainda virão revestem-se de um caráter didático-civilizatório. O que se decide, no fim das contas, é a forma do exercício da divergência. É aceitável que se rasguem a Constituição e as leis e que se exortem as Forças Armadas a um golpe de Estado? Se depender do ministro Alexandre de Moraes, os que fizeram essa escolha podem pegar 17 anos de cadeia ou mais. Se depender de Nunes Marques, o criminoso levará um puxão de orelha em liberdade, claro! Quem sabe à espera da próxima oportunidade.

As peripécias de Aécio Lúcio Costa Pereira, em julgamento, estão em todo canto. Foi preso em flagrante no Senado e gravou vídeos da invasão, que publicou nas redes, orgulhoso de seu feito. A investigação sobre sua conduta não deixou a menor dúvida sobre o seu propósito, evidenciado em muitas outras provas: depor o presidente legitimamente eleito e entronizar o candidato que havia sido derrotado, com o concurso da intervenção armada — no caso, dos militares. Não se limitou a proclamar nos botecos as suas convicções golpistas. Ele resolveu pôr em prática seus intentos dolosos.