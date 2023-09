Era tudo verdade: CNJ vê circo de horrores na Vara de Moro-Hardt e no TRF-4 Vamos falar um pouco sobre o relatório parcial da correição — inspeção — feita pelo Conselho Nacional de Justiça na 13ª Vara Federal de Curitiba e na 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É necessário, antes, fazer algumas considerações. AS CONSIDERAÇÕES

O lava-jatismo é o bolsonarismo que se fantasia de "caça aos corruptos". Dito de outro modo: são dois milenarismos da ignorância. A seita liderada pelo "capitão", como sabem, fala em nome da "salvação da família e da 'nossa' liberdade", ameaçadas, segundo os valentes, por comunistas, globalistas e todos aqueles que não reconheçam em Jair o verdadeiro Messias. Bem, quis o destino que o falso Messias fosse um verdadeiro Bolsonaro. Mas ele ainda tem o apreço de milhões, como se sabe. E, para os fanáticos, as evidências de malfeitos de seu profeta não alteram a sua crença de que é ele o caminho da salvação. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo